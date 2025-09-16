Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural’ı kaybeden oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımıyla hayranlarını endişelendirmişti. “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” sözleriyle sessizliğe gömülen Şahinkaya, intihar iddialarının ardından günler sonra yeniden paylaşım yaparak “İyiyim” demişti.

Sadri Alışık Ödülleri’ne katıldı

Yaşadığı zor günlerin ardından moralini toplamaya çalışan ünlü oyuncu, Sadri Alışık Ödülleri’nde görüntülendi. Burada ilk kez hem annesinin ölümü hem de sosyal medyada gündem olan intihar söylentileri hakkında açıklama yaptı.

“O anda öyle yazdım”

Şahinkaya, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



“Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum, yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil.”

“Hayattan kopmamaya gayret ediyorum”

Ünlü oyuncu, açıklamasının devamında ise toparlanma çabalarına dikkat çekti:

“Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum.”

Sevenlerinden destek mesajları

Şahinkaya’nın açıklamaları sonrası hayranları ve yakın çevresinden destek mesajları gelmeye devam etti. Annesinin kaybıyla derin bir yas süreci yaşayan oyuncu, güçlü durmaya çalıştığını vurgularken, hayranlarının da yanında olduğunu ifade etti.