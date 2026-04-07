Son Mühür- Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı konuk etti.

Ligin en özel oyuncuları arasında yer alan Sırp yıldız Nicolo Jokic'in öne çıktığı karşılaşmayı Denver uzatmalarda 137-132'lik skorla kazanmayı bildi.

NBA istatistiklerine damga vuran performanslarına bir yenisini ekleyen Jokic, 35 sayı, 14 ribaund, 13 asist, 5 top çalma ve 2 blokla oynadı.



Denver zirve takibini sürdürdü...



Üst üste dokuzuncu galibiyetine uzanan Denver Nuggets'da Aaron Gordon 23 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Jamal Murray 20 sayı, 7 asist, Cameron Jhonson 17 sayı, 6 ribaund, 7 asistle galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.



Konuk Portland'da Toumani Camara 30, Deni Avdija 26, Jrui Holiday 19 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiye engel olamadı.