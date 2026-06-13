Son Mühür/Hüseyin Demir Sutopu Kadınlar Türkiye 1.Lig’de Galatasaray’ı mağlup ederek finalde şampiyonluk kupasını müzesine taşıyan Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. 2025-2026 sezonunda hem Avrupa kupası hem Türkiye kupasını kazanarak taraftarlarına çifte kupa heyecanını yaşatan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon gözünü yine kupaya dikti. İzmir temsilcisi, takım sporlarında ilk Avrupa Kupasını kazandı. Göz-Göz’lü taraftarlar her maçta takımını yalnız bırakmadı ve son topa kadar sarı-kırmızılıları destekledi. Takımın tecrübeli başantrenörlerinden, olimpiyatlarda mücadele eden Yunan Evangelos Pateros, şampiyonluk sonrası Son Mühür'e özel açıklamalarda bulunurken takımın genç oyuncularına dikkat çekti.

“Genç ve dinamik bir kadromuz var”

Şampiyon olduklarından çok mutlu olduğunu belirten, takımın sahada karakteriyle mücadele ettiğini söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Evangelos Pateros, “Öncelikle şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyuz… 2025-2026 sezonunda birbirinden zorlu maçlara çıkarak sahada en iyi performansımızla mücadele ettik. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de tarihi başarıya imza attık. Takım karakteriyle kupaya ulaştık. Bize destek verdikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Göztepe Spor Kulübü’ne teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok ama çok zor bir sezon oldu. Kalecimizi kimse bilmiyordu ve o 15 yaşındaydı, defans oyuncumuz da 16 yaşında. Genç ve dinamik bir ekibin yanında tecrübeli oyuncularımız takıma önemli katkılar sundu. Çok uyum bir uyum yakaladık, ayrıca kaptanımız Kübra Kuş, performansıyla çok etkili oynadı. Zorlu bir final serisinin ardından Galatasaray’ı evimizde mağlup ederek şampiyon olduk. Daha sonra bir sakatlık geçirdi. Tüm Göztepeli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kupayı ve sevgimizi Göztepelilere adıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yunan antrenörden gelecek sezon mesajı”

Tecrübeli başantrenör Pateros, “ Hepimizi onların önümüzdeki sezonda takımımızı desteklerini bekliyoruz. Çok mutluyuz, her zaman çok çalışıyoruz. Sezon boyunca emeğimizin karşılığını aldık. Yabancı oyuncularımızı sahadaki karakteriyle ve azmiyle çok iyi oynadılar. Tüm ekibimize, oyuncularımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başkan Mehmet Sepil’e teşekkür ediyorum. Gelecekte daha fazla zafer için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.