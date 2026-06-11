Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, European Aquatics 2025-2026 Challenger Cup’ta şampiyon olarak Avrupa Kupalarında ilk kupasını müzesine taşıdı. Avrupa şampiyonluğunun ardından Kadınlar Sutopu 1.Lig’de final serisinde Galatasaray’ı eleyen İzmir temsilcisi çifte kupayla sezona damga vurdu. Göz-Göz, taraftarlarına ve camiaya büyük coşku, sevinç yaşattı. Göztepe’nin kaptanı Kübra Kuş, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunarak şampiyonluk serüvenini anlattı. Takımın uyumuna ve kimyasına değinen milli sporcu başarıların perde arkasında aile ortamı olduğunu söyledi. Milli takımlarda hemen hemen her yaş kategoride mücadele eden Kübra Kuş, sutopunun gelişimi için sponsorların daha fazla yatırım ve destekte bulunması gerektiğini belirtti.

“Çok mutluyuz”

Şampiyonluk serüvenini anlatan, sezon değerlendirmesinde bulunan Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Kübra Kuş, “ Bizim için zorlu bir sezon oldu. Galatasaray ile sezon içerisinde iki kez karşılaştık. İki maçta bir farkla galip gelmeyi başardık. Play-off serisinde ilk iki maçta evimizde oynayarak farklı kazandık. İstanbul’da iki maç oynadık ve seri 2-2 oldu. Son maçta ise saha avantajımızla birlikte penaltılarda rakibimizi mağlup ederek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdık. Çok mutluyuz ve gururluyuz… Kupayı Göztepe’mizin şanlı müzesine taşıdık” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımıza teşekkür ederiz”

Göztepeli taraftarların takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten kaptan Kübra Kuş, “Bu sene Göztepe Spor Kulübü ile ilk senem… Taraftar desteğini almak çok farklı gerçekten, o atmosfer ve heyecan inanılmaz bir duygu… Ankara’da, İstanbul’da ve Avrupa’da her maçta yanımızda durarak bizleri desteklediler. Galatasaray finalinde oynanan gece müsabakasına rağmen tribünler doluydu. Göztepe, köklü bir tarihe sahip ve her branşta taraftarlar takımını yalnız bırakmıyor. Onların yanımızda hissettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kazanma kültürünü aşıladı”

Başantrenör Evangelos Pateros’un oyuncu gelişimindeki önemine değinen Kübra Kuş, “ Başantrenörümüz, Yunan mili takımında olimpiyatlarda yer alarak uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Takımımıza katıldığı ilk günden itibaren bizlere çok yardımcı oldu. Genç sporcuların yanında durarak onların gelişiminde öncü oldu. Kazanma kültürünü bizlere aşılayan antrerönürümüzün yoğun destekleriyle şampiyonluğa ulaştık. Galatasaray final serisinde geriden gelerek öne geçtik ve sahadan galip ayrıldık. Burada antrenörün büyük desteği oldu” ifadelerini kullandı.

“Başarının sırrı aile olabilmek”

Başarının perde arkasında takımın uyumu ve kimyası olduğunu belirten deneyimli sporcu Kübra Kuş, “Genç ve dinamik bir takımız… Yaşı 15-16 olan oyuncuların yanında tecrübeli ve deneyimli oyuncularda yer alıyor. Takımın uyumunu ve kimyasını iyi yakaladık. Bir bütün olarak hareket ederek dayanışma içerisinde yer aldık. Takımda herkes birbirine saygı ve sevgi duyuyordu. Aile ortamı, takım duygusu bizi şampiyonluğa ulaştırdı. Yıllardır aynı ekiple oynuyoruz. Başarıların perde arkasında birlikte olmak vardı. Havuzun dışındaki birlikteliğimiz, güzel enerjimiz bizi şampiyonluğa taşıdı” dedi.

“Sutopunun Anadolu’da olması lazım”

Sutopunun gelişimi için toplumun tabanına yayılması gerektiğini vurgulayan Kübra Kuş, “Avrupa Kupası’nda bazı şansız sakatlıklar yaşadık ve sonra hedefimiz şampiyonluktu. Orada konsantre olarak kupayı kazandık. Göztepe’ye ilk Avrupa Kupasını kazandırdığımız için çok mutluyum Milli takımda 17 senedir hizmet ediyorum. Ay-yıldızlılarla en son Dünya Kupası oynadık. Aralık ayında tekrardan milli takım kampında bir araya geleceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Federasyonumuz gayet iyi çalışıyor. Yatırımlarına devam ediyor. Reklam ve tanıtım konusunda daha çok sponsor desteği olursa sutopunda ilerleme olur. Sutopunun sporun tabanın yayılması önemli. Bende Anadolu’dan buralara geldim. Büyükşehirlerden ziyade kırsaldan sporcu yetiştirilebilir. Dünyanın en zor ikinci sporlarından olan sutopunda fazla çalışma, fedakarlık gerekiyor. Kadınlar olarak daha fazla çalışıp inanarak istediğimizi başarmalıyız” diye sözlerini sonlandırdı.