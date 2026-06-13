Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerinin yolunu tutan öğrenciler kapılarda ter dökerken, Şişli ilçesinde adeta bir insanlık dersi ve zamanla yarış yaşandı.

Yanlış okul kapısında gözyaşları

Şişli'deki Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu önüne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini kontrol ettirdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Sınava gireceği okulu karıştırdığını ve yanlış yere geldiğini öğrenen genç kız, bir anda panikleyerek gözyaşlarına boğuldu. Sınava yetişememe korkusuyla hıçkırıklara boğulan öğrencinin çaresizliğini gören çevredeki diğer veliler, vatandaşlar ve okul görevlileri hemen harekete geçti.

Veliler seferber oldu: Yan okula yetiştirildi

Yapılan hızlı incelemenin ardından şans eseri öğrencinin asıl sınav merkezinin, yanlış geldiği okulun hemen yan tarafında bulunan Nişantaşı Nuri Akın Lisesi olduğu belirlendi. Zamanın iyice daralması üzerine çevredeki vatandaşlar ve öğrencinin ailesi el ele vererek genç kızı teselli edip koşar adım doğru okula doğru yönlendirdi. Çevredeki herkesin seferber olduğu o gerilim dolu anların ardından, gözü yaşlı öğrenci sınav kapıları kapanmadan saniyeler önce salonuna yetiştirilmeyi başardı.

"O da bizim bir evladımız"

Çocuğunu sınava getiren ve o esnada ağlayan öğrenciye yardım koşan velilerden Rabia Bilgiç, yaşanan dayanışma dolu anları şu sözlerle özetledi:

"Kız öğrenci, yanlış okula gelmiş. Okullar yan yana olduğu için karıştırmış ama çok şükür el birliğiyle yetiştirdik. Sonuçta o da bizim bir evladımız, onun emeğinin boşa gitmesine gönlümüz el vermezdi." Öte yandan İstanbul genelindeki sınav merkezlerinin önünde velilerin yoğun bekleyişi, heyecanlı duaları ve Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarına destek olma süreçleri sınav süresi boyunca devam etti.