SSüper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer sezonunda kadro istikrarını korumak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekipte başta Brezilyalı golcü Juan, sağ kanat Arda Okan ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Dennis için üst üste teklifler gelirken, teknik direktör Stanimir Stoilov omurga kadronun dağıtılmamasını talep etti. Yaz döneminde en fazla 3 oyuncu satarak gelir elde etmeyi planlayan Göz-Göz'de, Sport Republic yönetimi Bulgar teknik adamın raporu doğrultusunda Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve Kamerunlu stoper Malcolm Bokele’yi ekstra bir teklif gelmediği sürece kadroda tutma kararı aldı.

Kadroda ayrılık rüzgarları eserken iki yıldız güvenceye alındı

Kamerunlu savunmacı Bokele ve orta sahaya evrilen Miroshi'nin takımda kalacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı ekipte birçok isimle yollar ayrıldı. Kaleci Mateusz Lis’i 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Polonya ekibi Lech Poznan’a göndermeye hazırlanan Göztepe'de; Heliton, Krastev, Uğur Kaan ve kaleci Ekrem takıma veda etmişti. Kiralıktan dönen Rhaldney’in de Bulgaristan’ın CSKA 1948 takımına transferi gündemdeyken, gözler takımda kalacak iki istikrarlı isme çevrildi. Son iki sezondur istikrarlı performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki Bokele ile Stoilov tarafından orta sahada görevlendirilen 23 yaşındaki Miroshi, yeni sezonda da Göztepe'nin başarısı için ter dökmeye devam edecek.