Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ve Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören düzenlemeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

“Sadece Filistinlileri hedef alıyor”

Bakanlık açıklamasında, düzenlemenin yalnızca Filistinlilere uygulanacak şekilde tasarlanmasının ayrımcılık içerdiğine dikkat çekildi. Bu yönüyle kararın, bölgedeki mevcut gerilimi daha da artırabileceği ifade edildi.

“Apartheid politikalarını derinleştiriyor”

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamalarını daha ağır bir boyuta taşıdığı belirtilerek, bu adımın “ayrımcı ve baskıcı politikaların yeni bir yansıması” olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, kararın hukuki geçerliliğinin bulunmadığını savunarak uluslararası normlara aykırı olduğunu dile getirdi.

Uluslararası topluma çağrı

Bakanlık, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in attığı adımlara karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, insan hakları ihlallerine karşı daha güçlü bir uluslararası duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel gerilim artabilir

Uzmanlar, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Dışişleri’nin açıklaması, Türkiye’nin konuya ilişkin diplomatik tepkisini ortaya koyarken, gelişmelerin uluslararası platformlarda da tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.