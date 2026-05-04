Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nesrin Cavadzade'nin ani bir kararla Kadir Taner Uçar ile dünyaevine girmesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına yerleşti. Etiler'de bir spor salonunda tanışan çiftin evlilik haberi hayranlarını şaşırtırken, nikah detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Şimdilerde herkes, ünlü oyuncunun eşiyle arasındaki yaş farkını, nikahın nerede kıyıldığını ve Kadir Taner Uçar'ın kim olduğunu araştırıyor.

NESRİN CAVADZADE İLE KADİR TANER UÇAR ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Sürpriz nikahın ardından en çok konuşulan detay, çiçeği burnunda çiftin yaşları oldu. Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade şu an 43 yaşında, eşi Kadir Taner Uçar ise 36 yaşında. İkili arasında tam 7 yaş fark bulunuyor. Yani Nesrin Cavadzade, eşi Kadir Taner Uçar'dan 7 yaş büyük.

NESRİN CAVADZADE EVLENDİ Mİ, NASIL EVLENDİ?

Evet, ünlü oyuncunun Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle Kadir Taner Uçar ile nikah kıydığı ortaya çıktı. Etiler'de bir spor salonunda tanışan ikili, ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Nikah sonrası sosyal medyadan çeşitli fotoğraflar paylaşan Cavadzade'nin, net bir gelinlik karesi yayınlamaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Soru işaretleri yaratan bu hamlenin ardından, çiftin ilerleyen tarihlerde daha büyük bir düğün organizasyonu planladığı öğrenildi.

NESRİN CAVADZADE'NİN EŞİ KADİR TANER UÇAR KİMDİR?

Kadir Taner Uçar, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı ilişkinin basına yansımasıyla birlikte adını geniş kitlelere duyurdu. Sürpriz evliliğin ardından magazin basınının mercek altına aldığı Uçar'ın, ünlü oyuncuyla spor salonunda tanıştığı ve bu arkadaşlığın kısa sürede nikah masasına taşındığı ifade edildi.