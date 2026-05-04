2017 yılında UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine giren bu eşsiz bayram, umudun, bereketin ve doğayla bütünleşmenin en güzel halini yansıtıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, dileklerini kağıtlara döküp gül ağaçlarının altına bırakmak veya ateş üzerinden atlayarak kötü enerjilerden arınmak için sabırsızlanıyor. Hem inançları hem de ortak kültürü aynı potada eriten bu özel gün, yurdun dört bir yanında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki ama milyonların heyecanla beklediği 2026 Hıdırellez kutlamaları tam olarak ne zaman başlıyor? En çok araştırılan Hıdırellez ritüelleri neler ve dilekler hangi gece tutuluyor?

HIDIRELLEZ NEDİR, NEYİ TEMSİL EDER?

Yüzyıllardır Türk dünyası ve Balkanlar coğrafyasında büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez, doğanın uyanışını ve bereketin gelişini simgeliyor. Halk inanışına göre darda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğu gün olarak biliniyor. Sadece bir bahar şenliği olmanın ötesine geçen bu köklü gelenek, farklı kültürleri bir araya getirip toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor ve yepyeni umutlara kapı aralıyor.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2026?

Milyonların merakla beklediği Hıdırellez, her yıl takvimlerde sabit olarak 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. Rumi takvime göre yaz mevsiminin resmi başlangıcı sayılan bu özel tarih, Anadolu'nun birçok yöresinde bereket duaları ve şenliklerle geçiyor. Kutlamalar ve ritüeller 5 Mayıs akşam saatlerinde başlayıp 6 Mayıs gününün sonuna kadar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde bu tarihler, yılın en bereketli dönemi olarak görülüyor.

HIDIRELLEZ BUGÜN MÜ, YARIN GECE Mİ?

Takvimlerin 4 Mayıs'ı gösterdiği şu günlerde vatandaşların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri de ritüellerin tam başlama saati oldu. Hıdırellez coşkusu bugün değil, yarın yani 5 Mayıs akşamı başlıyor. Geleneklere göre en can alıcı anlar ve dilek tutma ritüelleri yarın gece yarısına kadar sürüyor. Yani Hıdırellez tek bir güne sığmıyor; Salı gecesi başlayıp Çarşamba gününe yayılan, geceyle gündüzün birleştiği büyük bir kültürel zaman dilimine dönüşüyor.

HIDIRELLEZ'DE NE YAPILIR, RİTÜELLERİ VE GELENEKLERİ NELER?

Bu özel gecede ve ertesi günde doğayla iç içe piknikler, şenlikler düzenleniyor. Aileler bir araya gelip baharın taze enerjisini paylaşıyor. Ancak Hıdırellez denilince akla ilk olarak o meşhur ritüeller geliyor:

Gül Ağacı Ritüeli: İnsanlar yüreklerinden geçen dilekleri bir kağıda çizip veya yazıp, kutsal kabul edilen gül ağacının altına bırakıyor. Bu uygulamanın dileklerin kabul kapısını araladığına inanılıyor. Bazı yörelerde bu dilekler toprağa gömülüyor ya da sabahın ilk ışıklarıyla akarsulara bırakılıyor.

Ateşten Atlama: Geleneğin en heyecan verici kısmı ise dev ateşler yakıp üzerinden atlamak. Bu cesur eylemin insanları hastalıklardan, nazardan ve yılın tüm uğursuzluklarından arındırdığı, bedene sağlık kattığı düşünülüyor.

Bereket Duaları: Hıdırellez gecesi evlerin kapıları, cüzdanların ağzı açık bırakılıyor. Tarlaların, hayvanların ve hanenin bolluk bereket dolması için özel dualar ediliyor.