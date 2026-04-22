Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZENERJİ şirketinde 60 çalışan hakkında sağlık raporları gerekçe gösterilerek disiplin süreci başlatılmıştı. Şirketin farklı birimlerinde görev yapan DİSK’e bağlı 60 işçi, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında aldıkları raporlar nedeniyle verimsiz çalıştıkları iddiasıyla disiplin kurulu değerlendirme toplantısı yapacaktı.

Kurulun yapacağı görüşmenin ardından, rapor kullanımı üzerinden yapılan verimsizlik suçlamasıyla ilgili nihai karar verilmesi bekleniyordu.

Karar sonuca bağlanmadı haftaya ertelendi

Disipline sevk edilen 60 işçinin durumunu görüşmek üzere oluşturulan iki işveren ve iki sendika temsilcisi olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan disiplin kurulu bugün bir araya geldi. Ancak edinilen bilgiye göre kurul, nihai kararı sonuca bağlamadan haftaya erteledi. Toplantıya katılan iki işveren temsilcisi, Büyükşehir’in üst yöneticileriyle konuyu görüşeceğini belirtti.

Sayı artabilir

İZENERJİ çalışanları, disipline sevk edilme sürecinden dolayı tedirgin olduğunu belirtti. Savunmalarını disiplin kuruluna ileten işçiler, sağlık raporu aldıkları için verimsizlikle suçlanmaktan rahatsız olduklarını belirtti. İşçiler, disipline gönderilen kişi sayısının 60'la sınırlı kalmayacağından ve bu sayının daha da artmasından endişeli