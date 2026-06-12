Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, kentin önde gelen basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadelede yapılanlar hakkında önemli ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Yahşi: Bir insan bağımlılığa düştüğü zaman her şeyinden vazgeçer

Kentin önde gelen basın mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantıda bağımlılığın insan üzerindeki tesiri üzerine değerlendirmelerde bulunan Yeşilay İzmir Şube Başkanı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bir insan bir şeye bağımlılığa düştüğü zaman her şeyinden vazgeçer. Her şey bir tarafa kendinden vazgeçer.

Onun için 1920'de Mazhar Osman, Yeşilay'ı kuruyor. 106 yıl sonra işe bu sene Bağımsızlık Yılı ilan edildi. Biz de İzmir’de el vermeye çalışıyoruz. Pandeminin çok daha ötesinde bir bağımlılıktan söz ediyoruz. Bu endüstriye karşı bizim vereceğimiz hiç bir evladımız yok.

İzmir'deki hikayede bu şekilde başlamış oldu. Kentte 13 tane merkez açtık burada bir çok alan var ve çalışmalar var. Bizim çocuklarımız yönelik ne kadar çalışmalarımız varsa buna yönelik işlerimiz oldu. Bir yıl içerisinde bu çalışmaların karşılık gördüğünü söylemek isterim." şeklinde konuştu.

"Bizim vazgeçme lüksümüz yok"

Öte yandan toplumsal olarak ciddi anlamda tehdit içerisinde olduklarını vurgulayan Dr. Yahşi, Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele üzerine ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ciddi anlamda tehdit içerisindeyiz. Şu anda maalesef elektronik sigara ile ciddi bir tehdit içerisindeyiz, alkol bağımlılığı noktasında çok daha iyi bir noktadayız.

Yasaklı madde konusunda durumumuz çok kötü değil, sanal kumar ile ilgili de Yeşilay olarak çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizim, İzmir'de dört tane Yeşilay Danışma Merkezi'miz var, burada bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Burada hiç bir ekonomik talep yoktur. Dünya reşit olmayan bireylere sosyal medya kullanımını yasakladı.

Danimarka, Fransa, Avustralya gibi ülkeler bu konuda çalışmalarını başlattı. Türkiye’de bu konuda çalışıyor, bir düzenleme yapacak. Endüstri durmadan örgütlü bir şekilde çalışıyor, tahrip ve taciz edici bütün dönemleri kullanarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit ediyor. Biz İzmir'de huzura vesile olacak bir çalışma yapıyoruz. Bizim özellikle vazgeçme lüksümüz yok."