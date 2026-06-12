Son Mühür / İzmir’in köklü gıda ve temizlik ürünleri dağıtım firmalarından biri olan ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait Egeden Gıda için yürütülen konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Bornova Belediyesi AK Parti meclis üyesi ve İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi iş insanı Osman Zeki Özkebapçı’nın sahibi olduğu Egeden Gıda Temizlik Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Pekar Medikal Ltd. Şti. hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.

29 yıllık firma…

1997 yılında kurulan Egeden A.Ş.’nin değerli markalara sahip üretici firmaların İzmir, Manisa, Aydın il ve ilçelerinde satış, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini yürüttüğü ve bayiliğini yaptığı biliniyor. Özkebapçı tarafından 1997 yılında kurulan şirketin kurulduğu günden bu yana birçok ulusal ve uluslararası firmanın distribütörlüğünü yaptığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz mart ayında ekonomik dalgalanmalar ve darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurarak üç aylık geçici mühlet alan şirket ve ortakları için verilen koruma süreci bir yıl daha uzadı. Kararla birlikte, bölgenin en büyük gıda toptan bayileri arasında yer alan 29 yıllık firmanın ekonomik sıkıntılardan kurtulup borçlarını yapılandırabilmesi için şirkete verilen yasal koruma kalkanı genişletildi.

15 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor

Hukukçu Nezahat Sayan, İşletme Uzmanı Prof. Dr. Erhan Demireli ve Yeminli Mali Müşavir Tahir Öztürk’ten oluşan komiser heyeti, alacakları firmanın bilançosunda kayıtlı olmayan ve bu 15 günlük süre içinde resmi başvuru yapmayan alacaklıların, konkordato projesinin oylama ve müzakere toplantılarına katılamayacağını ve oy hakkını kaybedeceğini duyurdu.