Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Bornova’da dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen kaza, kentin ana ulaşım akslarından birini tamamen felç etti. Osman Kibar Tüneli içerisinde seyir halinde olan bir kamyonun damperi, tünel tavanına sıkıştı. Kazanın ardından tünel içi ve giriş güzergahları saniyeler içinde araç kuyruklarıyla doldu.

Tünel kapanınca sürücüler geri döndü

Kaza nedeniyle tünel içindeki trafik akışı tamamen durdu. Tünele girmek üzere olan sürücüler, önlerindeki araçların ilerleyemediğini görünce alternatif yollara yönelmek istedi. Tünel girişinden geriye doğru manevra yapan onlarca araç, Kazım Dirik Mahallesi mevkiindeki Ankara Caddesi’ne çıkış yaptı. Bu ani ve yoğun araç sirkülasyonu, caddedeki mevcut trafiği de tamamen kilitledi. Ankara Caddesi üzerinde ulaşım durma noktasına geldi.

Bornova genelinde ulaşım felç oldu

Ana arterlerin tıkanması, Bornova içindeki ara sokakları ve bağlantı yollarını da doğrudan etkiledi. Çevre yoluna ve merkez istikametine gitmeye çalışan binlerce sürücü yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve yol temizleme ekibi sevk edildi. Trafik polisleri, Ankara Caddesi ve tünel girişindeki araç yoğunluğunu eritmek için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Saatler süren çalışmayla yol açıldı

Ekiplerin trafik akışını normalde döndürmek üzere yaptığı çalışmalar sonucu trafik akışı gece geç saatlerde yeniden normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

