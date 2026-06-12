Son Mühür/ Emine Kulak - T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.30'da düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış programı, hastanenin Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonu’nda halkın ve protokolün yoğun katılımıyla yapıldı.

Elban: Çiğli Hastanesi’nden memnuniyet var

Yeni açılımlar olmadığında hizmette düşüş olduğu yönünde algı olduğunu söyleyen İzmir Vali Süleyman Elban, “Yaptığımız açılış son dönemde yapılan açılışlar, ya da Çiğli hastanemizin verdiği hizmeti ölçtüğümüzde sembolik. Bizim için kıymetli olduğunu ve verilen hizmet kalitesine katkıda bulunacağı için bu açılış önemli. Sağlık alanında son dönemde baş döndürücü gelişmemiz var. Hastane ve sağlık hizmeti sunulan yerlerde standartımız inanılmaz derecede yükseldi. Bugün bu benzeri şeyleri takviye etmediğimiz sürece, diğer birimlerde yeni yeni açılımlar yapmadığımız sürece hizmette aksamaya gidiyoruz diye bir algı var. Sunduğumuz hizmetin kalitesi o kadar yükseldi ki, vatandaşımızın da normal hizmeti beğenemez hale geldi. Bu ve benzeri yatırımları sürekli yapmak durumundayız. Bizim ilimizin kuzey aksının yükünü bu hastanemiz çekiyor. Hizmeti vermek var, vermek var. Genel anlamda verilen hizmetin memnuniyetin yüksek olduğundan memnunluk duyuyorum. Buraya gelenlerin ‘mecburen, denk geldik, başka bir hastaneye götürün’ ısrarı yok. Bu buranın memnuniyetinin göstergesi. Hastanede verilen hizmetin yüksek olması hem de acil modelin burada işlemiş olmasından dolayı, verilen hizmetlerin kaliteli giderken diğer tarafta da TUS taleplerinin olması. Uzman doktor adaylarının da burayı tercih ediyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Tüm bunlar buradaki huzur ortamının ana göstergesi. Mevcut alanın genişletilmesi bir gelişme. Memnuniyetin bir dezavantajı daha var. Alanların yetmeyeceği, yeni hastanenin talep edilmesinin tahmin edilmesi güç değil” diye konuştu.

Yamanoğlu: 8 yataklı kapasite 21’e çıktı

Başhekim Adnan Yamanoğlu, “ Bizim hastanemiz 2016 yılında açıldı. Günlük 2 bin 500 hasta bakan kapasiteyle açılmıştı. Şimdi ise kış aylarında özellikle, günlük hasta bakımımız 17 bine ulaştı. Talep geliyor, talep de bazı sorunları getiriyor. Bu problemlere de çözüm bulmak gerekiyor. Çocuk hastalar daha fazla özenli hastalar. 8 yatak kapasiteli çocuk acilimiz vardır. O yüzden bu proje kaçınılmaz oldu. Yatak kapasitesini 21’e çıkardık. Eski acil servisimizin dün tescilleri yapıldı ve 3. basamak dün valimizin teşriflerine sunuldu. Burası daha önce adalet bakanlığına aitti. Buranın dönüşümü yapıldı. Burası için çalışmalar devam edecek,

Kul: En hassas grubumuz olan çocuklar için…”

Sağlığın gelecek için önemli yatırım olduğunu söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, “ Önemli bir yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık yatırımı gelecek için en önemli yatırımdır. Çocuklarımızın kapsamlı sağlığa erişmesi için kapsamlı çalışmayı hayata geçirdik. Çocuk acil servisimiz modern alt yapı ile çocuklarımıza hizmet sunacaktır. 550 metrekarelik yeni çocuk acilimize kavuştuk. En hassas grubumuz olan çocuklar için daha kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.