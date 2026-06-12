SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve İzmir Adliyesi Polis Merkezinde mesai yürüten Polis Memuru Fatih Aycan, Mart ayından bu yana mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber yargı ve emniyet camiasında büyük üzüntü yarattı

Yaşam Mücadelesi Veriyordu

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Mart ayında rahatsızlanarak gittiği Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde akciğer kanseri teşhisi konulan Aycan, bir süredir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde tedavi görüyordu. 4 Haziran 2026 tarihinde kemoterapi tedavisi için hastaneye yatışı yapılan Aycan, yüksek tansiyon gelişmesi üzerine tedavisine başlanamadan entübe edildi. Hastanede yoğun bakımda bulunan polis memuru, dün (11 Haziran Perşembe) saat 18.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Hayatını kaybeden Polis Memuru Fatih Aycan için bugün (12 Haziran Cuma) cenaze töreni düzenlenecek. Merhumun cenazesi, Buca İlçesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.