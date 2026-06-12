Çeşme’nin spor tarihindeki en köklü ve büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Çeşme Belediyespor Kulübü, 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 11 Haziran Perşembe günü Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, geçmiş dönem faaliyet raporları ve mali çalışmalar kurul tarafından ibra edildi. Yoğun katılımın gözlendiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda, mevcut başkan Mehmet Sarısaç üyelerin güvenoyunu alarak yeniden kulüp başkanlığı koltuğuna oturdu.

"Çeşme Belediyespor sadece bir spor kulübü değildir"

Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, Çeşme Belediyespor’un ilçenin sosyal yaşamındaki ve gençlerin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Kulübün kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya büyük emekler verdiğini belirten Sarısaç, "Çeşme Belediyespor Kulübü, ilçemizin en köklü ve en büyük yapılarından biridir. Sadece sportif başarılarımızla değil, gençlerimizin gelişimine sunduğumuz katkılarla da öne çıkıyoruz. Görev süremiz boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Çeşme Belediye Başkanı’na, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde hedef güçlü altyapı ve sportif başarı

Genel kurulda oy birliğiyle kabul edilen ibra işlemlerinin ardından yapılan seçimlerde güven tazeleyen Mehmet Sarısaç, yeni dönemde kulübü daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı. Çeşme Belediyespor’un yeni yönetiminin, önümüzdeki dönemde özellikle altyapı çalışmalarını güçlendirmeye odaklanacağı bildirildi. Kulübün ilçedeki genç sporcuların yetişmesine daha fazla katkı sunması, sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kurumsal yapının korunması yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

İşte Çeşme Belediyespor'un yeni yönetim kadrosu

Gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurul sonucunda, Çeşme Belediyespor Kulübü’nün yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet Sarısaç, Arif Çilek, Süreyya Ayhan, Süleyman Tonga, Mehmet Taylan, Yıldıray Sönmez, İbrahim Günen, Salih Rende, Ali Özenç Doğan, İmam Serin.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Halit Çoban, Ali Gencer, Mesut Gökseloğlu, Hüseyin Kavasoğullar, Yusuf Ekmekçioğlu, Mehmet Bilgiç, İlyas Sümbül, Ali Tunar, Barış Aktaş, Bülent Örk, Barış Kadagan.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Hakan Güvener, Erkan Ergin, Erkan Özçelik.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Tevfik Uz, Kutsal Önol, Önder Nas.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Hızır Şerif Gün, Murat Çilek, Halil Saatlı.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Orkun Kadagan, Kemal Eracar, Sermet Alp.