Son Mühür / Yağmur Daştan - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi üyeleri, mevcut banka promosyon sözleşmelerinin ekonomik gerçeklerin gerisinde kaldığını vurgulayıp “5 yıllık promosyon sözleşmesi olmaz güncelleme değil ek sözleşme istiyoruz” diyerek eylem yaptı.

Konak'ta Yapı Kredi Bankası önünde açıklama yapan SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Osman Maçça, 2023 yılında imzalanan 5 yıllık protokolün yüksek enflasyon karşısında hükmünü yitirdiğini ve sağlık çalışanlarının büyük bir hak kaybına uğradığını belirtti. Sendika, mevcut rakamların güncellenmesi yerine ek sözleşme talep eden sendika, taleplerinin karşılanmaması durumunda sözleşme feshi ve maaş taşıma dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını da kamuoyuna duyurdu.

“Bu durum açıkça bir hak kaybı”

Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan SES İzmir 2 no’lu Şube Eş Başkanı Osman Maçça, “Maaşlarımız üzerinden bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları açık ve net şekilde sağlık emekçilerinin hakkıdır. Bu promosyonlar lütuf değil emeğimizin karşılığıdır. Fakat promosyon sözleşmeleri günümüz ekonomik gerçekliğinden tamamen kopmuş; gerçekliğini ve adaletini yitirmiştir. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, büyüyen yoksulluk ortadayken bankalar uygulanan yüksek faiz politikaları sayesinde rekor düzeyde kar etmektedir. Yani ortada açık bir çelişki vardır. Bir tarafta geçim mücadelesi veren sağlık emekçileri, diğer tarafta kazancını katlayan bankalar… Bugün Türkiye’nin pek çok yerinde üç yıl süreli promosyon sözleşmeleriyle kamu çalışanlarına 100 bin lirayı aşan hatta 150 bin lira ve üzeri promosyonlar yapılırken İzmir’de 2023 yılında yapılan güncellemeyle 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapılmış olup birinci basamak sağlık çalışanları için 24 bin, ikinci ve üçüncü basamak sağlık emekçileri için 31 bin 400 lira ödenmiştir. Sözleşme, 2028 yılında bitecek. Mevcut durum ne hakkaniyetle ne de vicdanla açıklanabilir. Bu durum açıkça bir hak kaybıdır, adaletsizliktir” dedi.

“Ek protokol derhal yapılmalı”

“Bizler bu adaletsizliği kabul etmiyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Maçça, “Talebimiz açık ve nettir: Türk Borçlar Kanunu kapsamında aşırı ifa güçlüğü ve işlem temelinin çökmesi ilkeleri doğrultusunda mevcut promosyon sözleşmesi güncel ve ekonomik koşullara göre derhal revize edilmelidir. Yapılmaması halinde sözleşme cezai şart uygulanmaksızın feshedilmeli. Sağlık emekçilerinin lehine olacak şekilde yeniden ihale süreci başlatılmalıdır. Mevcut promosyon sözleşmesi geçerliliğini yitirmiştir. Ekonomik koşullar köklü bir şekilde değiştirilmiştir. Sağlık emekçilerinin hakkı sistematik şekilde gasp edilmektedir. Bugün burada anlaşmalı banka Yapı Kredi Bankası önünde sesleniyoruz: Ek protokol derhal yapılmalıdır.

Promosyon tutarları günümüz ekonomik şartlarına göre güncellenmelidir. Sağlık emekçilerinin hakkı eksiksiz ve adil şekilde teslim edilmelidir. Unutulmamalıdır ki bu taleplerimiz bir ayrıcalık değil en temel hakkımızdır. Aksi halde hukuki süreçleri derhal başlatacağımızı, demokratik ve meşru eylemlerimizi sürdüreceğimizi, gerekirse maaş taşıma dahil bütün haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı ilan ediyoruz. Susmayacak, geri adım atmayacak emeğimizin karşılığını alana kadar devam edeceğiz. Sağlık emekçileri yalnız değildir. Haklıyız, elbet kazanacağız” diye konuştu.