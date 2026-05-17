Son Mühür - İzmir amatör futbolunun heyecan dolu mücadelesinde, Play-Off potasını zorlayan Narlıdere Belediyespor, saha ve seyirci avantajını arkasına alarak kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Maça adeta fırtına gibi bir giriş yapan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada golcü oyuncusu Kuzey Koç’un şık dokunuşuyla 1-0 öne geçerek rakibine erken bir şok yaşattı. Bu golün şaşkınlığını üzerinden atamayan Güzelyalıspor karşısında baskısını iyice artıran Narlıdere temsilcisi, sadece 6 dakika sonra yine sahneye çıkan Kuzey Koç’un ayağından bulduğu golle skoru 2-0’a getirdi. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ve savunmada geçit vermeyen Narlıdere Belediyespor, soyunma odasına iki farklı üstünlüğün getirdiği büyük bir moral ve avantajla girdi.

Hat-trick ile maça damga vurdu

Mücadelenin ikinci yarısında Güzelyalıspor farkı azaltmak adına zaman zaman geliştirdiği ataklarla pozisyon üretmeye çalışsa da, Narlıdere defansı sergilediği disiplinli duruşla rakibine net bir fırsat tanımadı. Maçın son bölümlerine girilirken gecenin parlak ismi Kuzey Koç bir kez daha kalitesini konuşturdu; 85. dakikada kaydettiği muazzam golle hem kendisinin hem de takımının üçüncü golüne imza atarak hat-trick yapma başarısı gösterdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Narlıdere Belediyespor sahadan 3-0’lık net bir zaferle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 24’e yükselterek 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran ve son iki haftaya girilirken Play-Off umutlarını iyice tazeleyen Narlıdere ekibine karşılık, Güzelyalıspor ise 12 puanda kalarak zorlu bir haftayı geride bırakmış oldu.