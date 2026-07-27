Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği dördüncü dalga operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar:

Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan, Deniz Şimşek

Tamamlanmayan konutlar ve şüpheli şirketler

Emniyet ve savcılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre dosya dört temel iddia etrafında toplanıyor. İncelemelerin ilk bölümünü, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı için anlaştığı müteahhitlik firmaları oluşturuyor.

Dernek bütçesinden ve toplanan bağışlardan önemli miktarda ödeme almalarına rağmen taahhüt ettikleri evleri teslim etmedikleri iddia edilen şirket yöneticileri mercek altına alındı.

Bu doğrultuda Azim Yol İnşaat yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında adli işlem başlatıldı.

Derneğin satın alma müdürü de gözaltında

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise depremin ardından bölgeye gönderilmek için alınan konteyner tedarik süreçleri oldu. Pegas Global firmasından yapılan konteyner alımları incelemeye takıldı.

Başsavcılık; satın alma, ödeme ve tedarik aşamalarındaki rolü sebebiyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem yapıldığını ve Şimşek'in gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirdi.

Şüpheli mülk devirleri ve gayrimenkul trafiği tespit edildi

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği mali incelemelerde, dosyada şüpheli olarak yer alan Yeliz Kaya isimli kişiye çok sayıda taşınmaz devredildiği belirlendi.

Yapılan tespitlere göre;

Başaran Holding: 22 taşınmaz

Koçsu Yapı: 17 taşınmaz

Power İnşaat: 10 taşınmaz

Orhan İnan (Şahsi): 10 taşınmaz

Yeliz Kaya’ya yapılan bu mülk devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan soruşturmaya eklendi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Dosyanın son bölümünü ise Ahbap Derneği üzerinden kesilen çeklerin dolaşımı ve kişisel mali ilişkiler oluşturuyor.

Dernek tarafından düzenlenen çeklerin tahsilat süreçlerini inceleyen ekipler, çeklerin son hamili (cirantası) olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz'ı takibe aldı.

Ayrıca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile arasındaki ticari ve parasal ilişkiler şüpheli bulunan Ali Demirhan hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyonla gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.