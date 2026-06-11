Son Mühür- Sabah saatlerine gerçekleşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlenmiş ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyon magazin dünyasının haricinde siyasette yer alan önemli isimlere de sıçramıştı.

Ünlülere yönelik büyük uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çifte soruşturma kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de şüpheliler arasında olduğu öğrenilmiş hatta hakkında yakalama kararı olan Beker'in Tulumtaş’taki ikametgahında arama yapıldığı, ikametinde bulunmayan Beker’in yakalanamadığı iddia edilmişti.

"Firari olması söz konusu olamaz"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından iddiaları yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.

Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.

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Gözaltına alındı!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındığı öğrenildi.