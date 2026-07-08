Son Mühür- Ankara, son zamanların en yoğun diplomatik trafiğini yaşıyor. NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen dünya liderleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen özel bir resepsiyonda ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı gecede, liderler ve eşleri hem uluslararası gündemi değerlendirdi hem de geleneksel Türk misafirperverliğiyle karşılandı.

Gecenin en çok konuşulan anlardan biri de konuklara sunulan, Anadolu’nun dört bir yanından lezzetler içeren özel menü oldu.

Objektiflere poz verdiler

Resepsiyonun öne çıkan anlarından biri, liderlerin bir araya geldiği geleneksel aile fotoğrafı çekimi oldu. Külliye’nin ev sahipliğinde bir araya gelen devlet ve hükümet başkanları, objektiflere poz verdi.

36. NATO Zirvesi’nin bu sembolik karesinin sonrasında konuklar, kendileri için hazırlanan özel akşam yemeğine geçtiler.

Yemek menüsü paylaşıldı

Gazeteci Yusuf Paksoy’un aktardığı menüye göre, akşam yemeği Anadolu’nun en özel yerel ürünleriyle başladı.

Başlangıç tabaklarında taş fırında pişirilen sıcak pideler, Trabzon’un meşhur tereyağı ve Bitlis Hizan’ın karakovan balıyla birlikte servis edildi. Yanında ise Denizli'ye özgü has yanık yoğurduyla lezzetlendirilen zeytinyağlı sebze sotesi yer aldı.

Başlangıç

Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı

Zeytinyağlı sebze sote, yanık Denizli yoğurdu

Ara sıcak

Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası

Ana yemek

Deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı

veya

Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı

Tatlı

Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot