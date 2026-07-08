Son Mühür- İran devlet televizyonunun aktardığı ilk bilgilere göre, Hürmüzgan eyaletinde yer alan Sirik kentinde arka arkaya patlama sesleri yükseldi.

Yerel kaynaklar, seslerin özellikle Tahiruyi köyü civarından geldiğini ve şu ana kadar en az 7 ayrı patlama sesinin duyulduğunu bildiriyor.

Hareketlilik yalnızca Sirik ile sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı'nın kilit noktalarından Bender Abbas kentinde 6, Keşm Adası'nda ise birden fazla patlama sesi duyulduğu iletildi. Patlamaların tam olarak nerede olduğu ve neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

"ABD saldırıları, yanıt olarak gerçekleştirilmektedir"

Patlama haberlerinin hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından operasyon açıklaması geldi. Ticari gemilerin hedef alınmasını gerekçe gösteren ABD ordusu resmi bir açıklama yayınladı:

"ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası bir su yolunda masum sivillerin mürettebatını taşıyan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırı eylemleri için ağır bedeller dayatmak amacıyla İran'a karşı güçlü bir dizi saldırı başlatmıştır.

ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir."