Yeni eğitim yılında BİLSEM sıralarında oturacak öğrenciler belli oldu. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında başarılı olan çocuklar, bulundukları bölgedeki merkezlere giderek kayıt işlemlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, değerlendirme sonucuna itiraz etmek isteyen aileler için ise sadece beş günlük bir başvuru penceresi açtı.

2026 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi 27 Temmuz'da başlayıp 28 Ağustos 2026'da bitecek. Veliler bu tarihler arasında, çocuklarının okuduğu okulun bağlı bulunduğu il veya ilçedeki bilim ve sanat merkezlerine giderek kaydı yapacak. Kayıt adımlarını bitiren öğrenciler 2026-2027 eğitim yılında yetenek alanlarına göre ders başı yapacak.

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Değerlendirme sonucuna itiraz edecek veliler başvurularını 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında iletecek. Bakanlık tüm işlemleri sadece "eitiraz.meb.gov.tr" adresindeki e-İtiraz modülü üzerinden toplayacak. Belirlenen bu takvim dışındaki günlerde veya farklı yollardan yapılan hiçbir başvuru işleme alınmayacak.