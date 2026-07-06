Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, tarihi bir ana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında yerli ve milli imkanlarla özel olarak üretilen 10 adet Togg T10X limuzin modeli, organizasyonun ulaşım ağında başrolü oynayacak. Tam elektrikli yapıya sahip olan, tek motorla çalışan ve güvenlik amacıyla yaklaşık 50 kilometre hızla seyredecek olan bu özel araçlar, zirve boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında mekik dokuyarak delegasyonların ve basın heyetlerinin transferini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı protokolünde 8 kişilik yerli limuzin

Kırmızı-beyaz renk tasarımıyla dikkat çeken ve 8 kişi kapasiteli olarak tasarlanan Togg limuzinler, sadece ana hatlarda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki kritik protokol taşımalarında da aktif olarak hizmet verecek. Zirve trafiğinde gözlerin üzerinde olacağı yerli limuzinlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programı kapsamında da bizzat makam aracı olarak kullanılması öngörülüyor. Küresel liderlerin ağırlanacağı bu prestijli organizasyonda boy gösterecek olan yerli otomobiller, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi vizyonunu dünya vitrinine taşıyacak.