Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaalrı takip etmek için gelen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'a Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtı sert oldu.

İmamoğlu'nun aynı gün üç ayrı davadan birden yargılanmasını eleştiren Amor, “Bağımsız bir yargı sisteminde mümkün olmadığını” savunmuştu.



Bağımsız ve tarafsız mahkemeler...



Amor'a yanıt Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

''Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devletidir'' vurgusunda buunan Bakan Gürlek, ''Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir'' hatırlatmasında bulundu.



Siyasi baskı kabul edilemez...



Bakan Akın Gürlek'in açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle...

Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur.

Türkiye’nin yargı süreçleri; yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa’ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.



Açıkça ifade ediyorum...



Buradan açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı millî iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir.

Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Millî irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.