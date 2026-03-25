Rutte, CBS'in Face the Nation programında yaptığı açıklamada Trump'ın hayal kırıklığını anladığını ancak müttefiklerin hazırlık yapması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek "anlayış" istedi. 22 ülkenin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için bir araya geldiğini vurgulayan Rutte, bu ülkelerin büyük çoğunluğunun NATO üyesi olduğunu ve Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerin de sürece dahil olduğunu açıkladı.

Trump'tan NATO'ya sert eleştiri

Trump, müttefiklerin İran operasyonuna destek konusundaki tereddütlerine sert tepki gösteriyor. Truth Social'daki paylaşımında NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendiren Trump, Avrupa'nın yüksek petrol fiyatlarından şikayet ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım etmek istemediğini yazdı. Pentagon Şefi Pete Hegseth de Avrupa müttefiklerini "nankör" olarak tanımladı.

İran füzeleri Avrupa'yı vurabilir mi?

Konunun en endişe verici boyutlarından biri, İran'ın Diego Garcia üssüne yönelik füze saldırısı. İran'dan yaklaşık 4.000 km uzaklıktaki bu hedefe ulaşan füzeler, Tahran'ın Berlin, Paris ve Londra'yı da vurabilecek kapasiteye yaklaştığına işaret ediyor. Rutte, bu değerlendirmeyi henüz kesin olarak doğrulayamadıklarını ancak İran'ın bu yeteneğe çok yakın olduğunu söyledi.

Avrupa neden ikircikli?

Avrupa ülkeleri kendilerini çelişkili bir durumda buluyor. Bir yandan ABD ile dayanışma göstermek istiyorlar, öte yandan bu savaşın kendi ekonomik çıkarlarına temelden aykırı olduğunun farkındalar. NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu ve saldırı operasyonları için kurulmadığını vurgulayan üye ülkeler, Trump'ın taleplerini yerine getirmekte zorlanıyor.

Enerji krizi bu çekimserliği daha da derinleştiriyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kısıtlamasıyla birlikte Brent petrol fiyatları geçtiğimiz hafta varil başına 119 dolara kadar fırlamış, ardından 106 dolar seviyesine gerilemiş ancak küresel enerji piyasalarındaki tedirginlik sürüyor. Avrupa, olası bir çatışma genişlemesinde Körfez ülkelerinin enerji altyapısının da hedef alınabileceğinden ve bunun doğrudan kendisini vuracağından endişe duyuyor.