Yaşasaydı...

Bugün... (23 Ocak 2026)

60 yaşına basacak...

Boynundaki altın madalyalarla...

...Ve de

Defalarca “Dünya Şampiyonu” olarak...

Pastadaki mumları keyifle üfleyecekti...

*

Laf aramızda...

Ufak / tefek olduğu için...

Dünya O’na hep “Cep Herkülü” olarak seslendi ve...

Bu “kıskanç” dünyadan ayrılıncaya kadar...

O gururlandıran enfes sıfatını...

Ay – yıldızlı formasıyla “rekorları parçalayarak” taçlandırdı...

*

Ha’di, 40 yıl öncesine gidelim...

Takvimler 1986’yı gösteriyordu...

O günlerin Başbakanı Turgut Özal...

Maliye Bakanı Ekrem Pakdemirli ile konuşuyor...

Makamda onlardan başka kimsecikler yok...

Çok özel bir Devlet adamıydı Pakdemirli...

O sinir katsayısı yüksek saatleri...

Anılarında şöyle dile getiriyordu:

“Maliye Bakanıyken örtülü ödeneğin harcama evrakları bendeydi... Turgut Bey, (Naim Süleymanoğlu'nu Türk vatandaşı yapacağız ama yedi milyon dolar istiyorlar) dedi... Ben, (Vermem, 7 milyon dolar ile 70 köye su götürürüm...) dedim... Başbakan da, (Süleymanoğlu'nu aldık, olimpiyatlara gitti, Türk bayrağıyla yarıştı ve şampiyon oldu... Türk bayrağı göndere çekilerek İstiklal Marşı okundu... Bu İstiklal Marşı'nın yurtdışında okunması için kaç para verirsin?) dedi... Gözlerim doldu. (Verelim o zaman...) dedim... Bulgar istihbaratına 7 milyon doları çantaya koyup gönderdik...”

*

Sonra neler oldu?

Kıdemli Gazeteci Tayfun Bayındır anlatıyor:

“Naim’in kaçışı bir yıl önce planlanıyor; şifreli yazışmalar yapılıyor... Naim de, 14 Kasım 1993’teki Avusturalya Melbourne’da üç altın madalya ile Dünya Şampiyonası’nı kazandıktan sonra bir anlık boşlukta ekipten ayrılıyor... Bir kafede otururken, O’nu arkadaki tuvaletten kaçırıyorlar, Datsun marka sarı bir otomobile bindirip bir başka kafeteryaya götürüyorlar... Sonra Naim, başka grupla bir caminin yolunu tutuyor... Bi’bakıyor ki, camideki Türk topluluğu namazda, o da namaza giriyor... Sonra bir eve yerleşiyor, büyükelçiliğe haber veriliyor... Büyükelçilik durumu Başbakan Özal’a iletiyor... O da (Derhal gelecek) diyor ve Naim önce Londra’ya, ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak Ankara’ya getiriliyor... Adeta tereyağından kıl çeker gibi...

*

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal...

O günlerde ödemeyle ilgili, şunları söylemişti:

“Naim bize onu kat kat ödedi; Türkiye’nin reklamını yaptı...”

*

Geride bıraktığımız “13 Aralık” ise...

1986 yılında...

Bulgaristan'daki Türk azınlığa uygulanan...

Asimilasyon ve zulüm politikalarına isyan eden...

Bununla kalmayıp...

Zorla adı değiştirilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun...

Türkiye'ye iltica ettiği “o tarihi an”ın yıl dönümüydü...

*

Dünyanın…

“Cep Herkülü” olarak tanıdığı Naim Süleymanoğlu…

Tüm zamanların en büyük haltercisiydi…

Bulgaristan Kırcaali'de doğmuştu…

Soyu sopu Türk asıllıydı ama…

Bulgaristan vatandaşıydı…

Oradaki adı; “Naum Şalamanov”du…

Dönemin Başbakanı Turgut Özal ise...

Bu güzel ülkenin her spor dalında...

Uluslararası sıçramalar yapmasını istiyordu…

Nitekim…

1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda…

“Cep Herkülü Naim” Türkiye'ye iltica etti…

O günün parasıyla…

Naim için aslanlar gibi milyon dolarları…

Bulgarlar'a toka ettik…

Ve Naim rüyalarına giren...

“Ayyıldızlı” formayı kazasız / belasız giydi…

*

...Ve, 40 yıl önce tam da “15 Aralık”ta...

Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu,Türk vatandaşı oldu...

Kim itiraz etti; “Naim, Türk vatandaşı oldu” diye?

Aklıllara bile gelmedi…

Rahmetli Naim halterleri kaldırıp rekorları parçaladıkça…

Milletçe heyecandan yerimizde duramıyorduk…

Çünkü formasında…

Tam da kalbinin üstünde…

Bugünlerde...

“Melissa Vargas”da olduğu gibi “Ay-Yıldız” vardı!

*

Boyu “1.47 metre” olan unutulmaz milli halterci...

O kadar sevildi ki; filmi bile yapıldı...

Dokuz yaşındayken halterle tanışmasından başlayarak...

1988 Seul Olimpiyatları'na kadar geçen yıllar anlatılıyordu o filmde...

Ne var ki...

Efsane milli halterci hastaydı...

“18 Kasım 2017”de tedavi gördüğü hastanede...

Karaciğer yetmezliği nedeniyle “50 yaşında” hayata veda etti...

*

Naim Süleymanoğlu...

Hep şunu söylerdi:

"Evlenmedim ama itiraf edeyim, benim soyadımı taşıyan dört çocuğum var... Adları: Sekai Mori, Sezin Süleymanoğlu, Nilay Süleymanoğlu ve Esin Süleymanoğlu... Üçü Türkiye'de, biri yurt dışında yaşıyor...”

Nokta...

Hamiş: Naim Süleymanoğlu için, Bulgaristan’a ödenen para, bir kaç farklı meblağlarda karşımıza çıkıyor... Gerçek milyon Dolar’ı Devlet Baba biliyor...

Sonsöz: Boyu 1 metre 47 santimetre olan Naim Süleymanoğlu, halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanına sahipti... Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu var... Tam 46 kez dünya rekoru kırdı...