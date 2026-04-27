İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere ilçesindeki belediyeler ile Tüm Bel Sen ve Tüm Yerel Sen arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için eylemleri devam ediyor.

Bugün memurlar süreci CHP İzmir İl Başkanlığı’na taşıdı. Tüm Bel Sen ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İl Binası’nda bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye ilişkin sendika kanadından açıklama geldi.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak, CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz görüşme; karşılıklı anlayışın, yapıcı diyalogun ve ortak çözüm arayışının öne çıktığı, verimli ve son derece olumlu bir atmosferde geçmiştir.

Görüşmede, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Buca belediyelerinde TİS kazanımlarının geriye çekilmesine yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ettik.

Bununla birlikte, başta Konak Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerde yaşanan sosyal, özlük ve idari sorunlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi kapsamlı biçimde aktardık.

Kamu emekçilerinin alın teri ve mücadeleyle kazandığı hakların korunmasının temel önceliğimiz olduğunu vurguladık. Bu çerçevede, çözümün diyalogdan ve müzakere zemininden geçtiği yönündeki yaklaşımın önemine dikkat çektik.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesi masasının yeniden kurulması ve sürecin; özgür toplu pazarlık hakkını esas alan, eşit, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdik.

Sayın Çağatay Güç’e, sürece gösterdiği ilgi, duyarlılık ve yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz.

29 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planladığımız CHP İl Başkanlığına yürüyüşe ilişkin değerlendirmemiz, CHP İl Başkanlığından yarın tarafımıza iletilecek geri bildirim doğrultusunda netleşecektir.

Önümüzdeki sürece dair gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."