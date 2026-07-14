Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yöneticilerinin adını kullanarak şirketlerle irtibata geçen fırsatçılar, piyasada büyük bir tedirginlik ve kafa karışıklığı yarattı. Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen idare, İzmir inşaat firmaları dolandırıcı tuzağına karşı resmi bir uyarı metni yayımlayarak sektör temsilcilerini dikkatli olmaya çağırdı.

Psikolojik baskı: TOKİ adına para isteyenler kimler?

Kurumsal bir otorite maskesi ardına saklanan bu şebeke, afet bölgelerindeki mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenlediklerini öne sürüyor. TOKİ adına para isteyenler, afetzedelere acil barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlanacağı yalanıyla şirketlerden kendilerine ait özel banka hesaplarına yüklü miktarlarda para transferi talep ediyor.

Yasal süreç başlatılıyor: TOKİ dolandırıcılık iddialarını yalanladı

Yaşanan bu tehlikeli mağduriyet girişimlerinin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ortaya atılan para toplama iddialarını kesin bir dille reddetti. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, hiçbir TOKİ yöneticisinin yüklenici veya müşavir firmalardan bağış ya da yardım adı altında dahi olsa maddi taleplerde bulunmasının kurumun işleyişine ve kanunlara aykırı olduğu vurgulandı. Devletin adını kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan bu şebekelere karşı adli sürecin başlatılacağı ve yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı belirtildi.