İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz 2016 gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'u darbedip caminin camlarını kıran saldırganlarla ilgili ibretlik bir detay gün yüzüne çıktı. Olayın ardından yürütülen yargı sürecinde sanıklardan İlknur F. 2 yıl 6 ay 15 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık Pınar D. beraat etti. Saldırıda yaralanan ve sonrasında emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun'a devlet iftihar madalyası ve gazilik beratı verilirken, olay gecesi yaşananların adli ve insani boyutu hafızalardaki yerini koruyor.

"Saldırdıkları camide babalarının selasını verdik"

Kutlu Yalvaç Camii Dernek Başkanı Baran Dumlu, darbe girişimi gecesinde yaşananları ve tam bir yıl sonrasına denk gelen tesadüfü şu sözlerle anlattı:

"İşin ilginç yanı, bu camimize sela okunuyor diye saldıran kişilerin babaları, tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü vefat etti. Yakınları bizi arayıp sela verilip verilmeyeceğini sorduklarında belli ki bir tedirginlik yaşıyorlardı. 'Babalarının bu konuda bir suçu yok' dedik ve yine bizim camimizden babalarının selasını verdik. Camiler hepimizin kutsal yeri. Biri vefat ettiği zaman cenazemizi camiye getiriyoruz. Saldırdıkları camide, tam bir yıl sonra babalarının selası verildi."

Saldırıda kullanılan kaldırım taşı kasada saklanıyor

Olay gecesi müezzin Mehmet Kuzgun'un yaralanmasına neden olan kaldırım taşı, yaşananların unutulmaması amacıyla cami derneği tarafından muhafaza ediliyor. Taşın dernek kasasında saklandığını belirten Baran Dumlu, "O gün Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince biz de sokağa çıktık, sela okununca camiye geldik. Şu gördüğünüz kaldırım taşıyla hocamızın kafasına, vücudunun her yerine vurup onu darbettiler, camlarımızı kırdılar. Sanki 15 Temmuz'da darbe başarılı oldu da her şey bitti, ülke ellerine geçti gibi bir hisse kapılarak bu saldırıya geçtiler. Bu taşı, 10 yıl önce yaşanan o kötü hatırayı unutmamak ve 15 Temmuz geldiğinde o günleri insanlara anlatabilmek için derneğimizin kasasında saklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatanı sevmek imandandır"

Olayın yaşandığı dönemde cami cemaatinden olan Yusuf Kenan Tüzünalp ise toplumsal birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hain darbe girişimi gecesinde yaşanan haksız saldırıya değinen Tüzünalp, "Güzel Mevlam bu aziz millete bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Bu milletin has duygularıyla, diniyle, İslam'la kimse oynamasın. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sela okuyan hocamıza 'Neden sela okuyorsun' diyerek saldırdılar, camları kırdılar. Karşıdan izleyip alkış tutanlar bile oldu. Allah hepsine hidayet versin. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 'Vatanı sevmek imandandır' buyuruyor. Vatanın her parçası hepimizindir. Hepimiz birbirimizi sevecek, kardeş olacağız" dedi.