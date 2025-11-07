Son Mühür/ Merve Turan - Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması için ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Hijyen ve güvenlik kontrolü

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmesini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde; kantinlerin genel temizlik durumu, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve satışı yasak ürünler incelendi.

Ekipler ayrıca yangın tüplerinin güvenlik durumu ile ruhsat ve belge kontrollerini yaparak işletmecilere hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirme sağladı.

Uyarılar yapıldı, denetimler sürecek

Tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere uyarılar iletilirken, mevzuata aykırı durumlarda yasal işlem uygulandı.

Narlıdere Belediyesi, okul kantinlerindeki denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.