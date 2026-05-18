Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı sokaklara taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu şehrin her noktasına ulaştırma planıyla bu kez farklı bir etkinliğe imza attı.

"İzmir 19 Mayıs ruhuyla canlanıyor" sloganıyla yola çıkan Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Alsancak Gündoğdu Meydanı’na özel bir taşınabilir basketbol sahası kurdu.

İlk kez bu meydanda gerçekleşen Üniversiteliler 3X3 Basketbol Gençlik Kupası, iki gün boyunca hem sporculara hem de seyircilere büyük bir heyecan yaşattı.

Turnuvanın final heyecanına, gençleri tribünden destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da dahil oldu.

Kupayı Ege Üniversitesi aldı

İki gün süren yoğun ve tempolu müsabakaların sonrasında ödüller sahiplerini buldu. Heyecan dolu geçen maçların sonucunda Ege Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Zengos" takımı turnuvayı şampiyon olarak bitirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden "Not Like Us" ikinci, "İztülüler" üçüncü, Yaşar Üniversitesi takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye giren takımlardan birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira nakit ödül verilirken, dördüncü takım ise spor ekipmanları ödülünü kazandı.

Başarı elde eden sporcular, kupa ve madalyalarını bizzat Başkan Tugay’ın elinden aldı. Ödül takdiminin sonrasında tüm sporcular ve Tugay, yan yana gelerek hep bir ağızdan “İzmir” diye haykırdı.

"Gençlerle birlikte çok çalışacak bunu başaracağız"

Tören kapsamında gençlerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu turnuvanın Gündoğdu Meydanı'nda yapılması hakkında,

“Biz daha önce Karşıyaka’da böyle bir organizasyon yapmıştık. Gündoğdu Meydanı’nda bunu yapmak hayalimdi. Sizleri izlerken ‘iyi ki yaptık’ dedim.

İzmir’e sporun çok yakıştığını, İzmir’in genlerinde spora ve sporcuya dair çok şey olduğunu biliyoruz. Onları uyandırmaya çalışıyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki, İzmir’den çok büyük sporcular, şampiyonlar çıkacak. Özellikle basketbolda İzmir’in Türkiye’de hiçbir yerde olmayan bir potansiyeli.

Onun için bu tablo beni çok mutlu etti. Ülkemizin gençlerinin çok güzel bir geleceğe sahip olması yürekten dileğimiz. Gençlerle birlikte çok çalışacak bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

"Kazandık, mutluyuz"

Turnuvayı şampiyonlukla güçlendiren Zengos takımının kaptanı İbrahim Er, “Çok güzel organizasyon olmuş. Biz de oynarken çok keyif aldık.

Zorlu, güzel maçlar oynadık, sonunda da şampiyon olduk. İki gün mücadele ettik, kazandık, mutluyuz” diye konuştu.

"Yorulduk, çok ter attık ama çok keyifliydi"

İkincilik kürsüsüne çıkan Not Like Us takımının kaptanı Kerem Yüce ise, “Çok güzel bir organizasyondu. İki gündür buradayız. Yorulduk, çok ter attık ama çok keyifliydi; hepimiz çok eğlendik.

Birinci takımı da tebrik ediyoruz. Biz de elimizden geleni yaptık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Devamını kesinlikle bekliyoruz. Katılacağız, daha şampiyon olacağız” dedi.