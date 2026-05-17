Seferihisar nereye bağlı sorusunun yanıtı kısa: İzmir. Ege Bölgesi'nde İzmir iline bağlı 30 ilçeden biri olan Seferihisar, il merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve Urla Yarımadası'nın güney kıyısında konumlanıyor.

Seferihisar hangi ile bağlı?

Seferihisar idari olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bağlı müstakil bir ilçe. Yüzölçümü 375 kilometrekare olan ilçe, kuzeyde Urla, doğuda Menderes ve kuzeydoğuda Güzelbahçe ilçeleriyle sınırlanıyor. Batı ve güney sınırı ise tamamen Ege Denizi'yle çevrili; toplam 49 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor.

İlçe merkezi denizden yaklaşık 5 kilometre içeride konumlanmış. En yakın sahil yerleşimi Sığacık, hem antik dönem Teos'un kuzey limanı olması hem de bugünkü marina ve kale yapısıyla turizmin kalbi konumunda. Doğanbey ve Ürkmez ise ilçenin önemli sahil beldeleri arasında yer alıyor.

Seferihisar ne zaman ilçe oldu?

Seferihisar'ın idari geçmişi Cumhuriyet öncesine uzanıyor. 1867 ile 1922 yılları arasında Aydın Vilayeti'ne bağlı olarak yönetilen bölgede belediye teşkilatı 1884 yılında kuruldu. Aynı yıl ilçe statüsü kazanan Seferihisar, böylece İzmir'in en köklü ilçelerinden biri olarak tarihe geçti. Osmanlı kayıtlarında zaman zaman "Sivrihisar" olarak da anılan bölge, İç Anadolu'daki aynı adlı kasabayla karıştırılmaması için zamanla "Seferihisar" adıyla kalıcılaştı.

Günümüzde ilçe merkezi 6 mahalleden oluşuyor: Turabiye, Cami Kebir, Hıdırlık, Tepecik, Çolak İbrahim Bey ve Sığacık. Doğanbey ve Ürkmez beldelerinin yanı sıra Beyler, Çamtepe, Düzce, Gödence, İhsaniye, Kavakdere, Orhanlı ve Turgut olmak üzere sekiz köy de Seferihisar'a bağlı durumda. Çamtepe, 2001 yılında Güzelbahçe'den ayrılarak Seferihisar'a katılan en yeni yerleşim oldu.

Seferihisar Türkiye'nin ilk sakin şehri mi?

Evet, Seferihisar 2009 yılında uluslararası "Cittaslow" (Sakin Şehir) ağına dahil olarak Türkiye'nin bu unvanı kazanan ilk yerleşimi oldu. Dünyadaki 121. sakin şehir konumuna ulaşan ilçede güneş enerjisiyle çalışan sokak lambaları, yerli tohum üretimi, üretici pazarları ve naylon torba yerine file kullanımı gibi uygulamalar bu kimliğin somut yansımaları arasında.

Sakin şehir unvanının ardından ilçeye olan ilgi belirgin biçimde arttı. 2008'de 23 binin altında olan nüfus 2024 itibarıyla 60 bini aşan bir rakama yükseldi. Yaz aylarında bu sayı 150 binlere ulaşıyor. Yaşar Üniversitesi'nin kampüs inşası ve emeklilerin tercih ettiği konut projeleri ilçenin demografik yapısını dönüştürmeye devam ediyor.

Seferihisar nesiyle meşhur?

İlçenin ekonomik temeli hâlâ büyük ölçüde tarıma dayalı. Zeytinlikler, mandalina bahçeleri, enginar tarlaları ve bağlar Seferihisar'ın klasik manzarasını oluşturuyor. Bölgede yetişen mandalina, Türk Patent Enstitüsü tarafından "Seferihisar Mandalinası" adıyla coğrafi işaret tescili aldı. Her yıl kasım ayında düzenlenen Mandalina Şenliği, ilçenin en renkli kültürel etkinliklerinden.

Tarihsel açıdan Seferihisar topraklarının en eski yerleşimi Teos Antik Kenti. MÖ 1000'lerde Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu, sonradan İyonların önemli bir liman ve sanat merkezi haline geldiği bilinen Teos, Dionysos Tapınağı ile tanınıyor. İlçeye 5 kilometre mesafedeki bu antik kent, ünlü Helenistik dönem mimarı Hermogenes'in eseri olan Anadolu'nun en büyük Dionysos Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. Sığacık Kalesi, Kasım Çelebi Medresesi ve 15. yüzyıldan kalma cami yapıları da ilçenin diğer tarihi durakları arasında bulunuyor.

Sahil şeridindeki Büyük Akkum, Akarca ve Ekmeksiz plajları, mavi bayraklı kalitesiyle deniz tutkunlarının gözdesi. Turgut Köyü'ndeki lavanta bahçeleri ve haziran sonunda yapılan Lavanta Festivali, Ata Ekmeği ve Armola Şenliği gibi etkinlikler Seferihisar'ı bir kültür ve gastronomi durağına da çeviriyor.