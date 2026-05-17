Türk halk müziği sanatçılarından Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandılar. Yaklaşık altı aydır birliktelikleri devam eden çiftin, eylül ayında dünyaevine girmeyi planladığı ifade edildi. Bugün aile arasında gerçekleştirilen törende ilk olarak kız isteme merasiminin yapıldığı öğrenilirken, devamında ise nişan yüzüklerinin takıldığı öğrenildi.

Düğün hazırlıkları başlıyor!

Yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Eylül ayında yapılması planlanan düğünün detaylarının ise önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Başkan Duman'dan ilk açıklama!

Sevcan Orhan ile nişanlanmasının ardından nişan törenine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ve not düşen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık. Bu mutluluğumuzu paylaşan, iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.