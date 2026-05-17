AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Mahalle Buluşmaları kapsamında Ege Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını yerinde dileyen Başdaş, Son Mühür'e de çok özel açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla buluşmasında sorunları dinleyen, vatandaşların sorularını cevaplayan Başdaş, sosyal medya hesabı üzerinden de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Konak'ın her köşesinde olmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Ege Mahallesi

Ege Mahallemizde vatandaşlarımız sordu, biz cevapladık. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir cevap, konuşamayacağımız hiçbir konu yok!

Konak’ı yıllardır çözümsüzlüğe mahkûm eden anlayıştan kurtarmak, hizmet belediyeciliğiyle buluşturmak için kararlıyız. Daha önce söylediğimiz gibi; girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız.

Sokak sokak, kapı kapı Konak’ın her köşesinde olmaya, hemşehrilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.