Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre; Marmara’nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümleri ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz’de 3 ila 5 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
Hangi illere sarı kod verildi?
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’de (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, ayrıca Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Çorum, Gümüşhane, Rize, Tokat ve Bayburt için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.
18 Mayıs 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 23°C – Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu