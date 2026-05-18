Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre; Marmara’nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümleri ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz’de 3 ila 5 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz’de (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, ayrıca Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Çorum, Gümüşhane, Rize, Tokat ve Bayburt için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

18 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu

BURDUR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA – 23°C – Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu