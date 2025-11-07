Çiğli Belediyesi’nde Birlik Yerel-Sen üyesi memurlar, belediye yönetiminin Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemelerini durdurmasına tepki olarak eylemlerini büyüttü. 16 gündür belediye önünde nöbet tutan çalışanlar, bugün bir günlük iş bırakma eylemiyle seslerini yükseltti.

Belediye binası önünde toplanan memurlar, “Borçlarınızın faturasını emekçiye kesemezsiniz” sloganlarıyla belediye yönetimini protesto etti. Eylemde okunan basın açıklamasında, Çiğli Belediyesi’nin mali sıkıntılarını bahane ederek çalışanların haklarını gasp ettiği iddia edildi.

Birlik Yerel-Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak şu açıklamayı yaptı:

“Bugün onurumuzu ve ekmeğimizi savunmak için Çiğli Belediyesi önündeyiz. En temel haklarımız olan Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacaklarımızın gasp edilmesine, tek taraflı kararlarla yok sayılmasına ‘dur’ demek için iş bıraktık. Belediye yönetiminin mali disiplinsizliğinin ve israfçı harcamalarının bedelini emekçi ödeyemez.”

Sendika, SDT’nin bir lütuf değil, Anayasal güvenceye sahip bir hak olduğuna dikkat çekerek, belediyeyi hukuksuzluk yapmakla suçladı. Açıklamada ayrıca, “Sayıştay raporlarını veya bütçe zorluklarını bahane ederek alınmış hakkımızı gasp etmeniz açık bir hukuksuzluktur, vicdansızlıktır” denildi.

“Tasarrufa emekçiden başlamak sosyal demokrasi değil”

Açıklamada, belediye yönetimine yöneltilen sorular dikkat çekti:

“Hangi lüks harcamadan vazgeçtiniz? Hangi gereksiz ihaleyi iptal ettiniz? Tasarrufa neden önce emekçinin maaşından başlıyorsunuz?”

Sendika, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'a toplu sözleşme hükümlerine uyması ve memurların alacaklarını derhal ödemesi çağrısında bulundu. Birlik Yerel-Sen temsilcileri, bu eylemin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Üyelerimizin tek kuruş alacağı ödenene kadar mücadelemiz sürecek” dedi.