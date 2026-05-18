Son Mühür/Selda Meşe- Meslek Fabrikası bünyesinde yürütülen eğitim programlarıyla gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması desteklenirken, İzLab gibi yeni nesil merkezlerle bu sürecin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması hedefleniyor.



19 Mayıs ruhuyla geleceğin teknolojilerine hazırlanan gençler, Ege Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan eğitimde yapay zekâ temelli sistemlerle etkili iletişim kurmayı sağlayan “komut mühendisliği” alanına ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

İki gün süren “Yazılım ve Tasarımda Komut Mühendisliğine Giriş Eğitimi”, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) uygulayıcı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında finanse edilen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” çerçevesinde gerçekleştirildi.

Donanımlı gençler yetiştirilecek



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleştirilen eğitim programı, gençlerin bilim ve teknoloji alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunarken, dijital çağın gerektirdiği becerilerle geleceğe daha güçlü hazırlanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.



İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından kurulan merkez, İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre çalışarak kentte dijital bilgi üretimini ve paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Gençlerin ve tüm İzmirlilerin kullanımına açık olarak tasarlanan merkez, katılımcı bir öğrenme ve üretim ortamı sunuyor.