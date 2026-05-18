Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğler ve ilan bölümü yer aldı. Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gözler İzmir ile ilgili gelişmelere çevrildi.

Yönetmelikler bölümünde Menemen'de bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi ile ilgili yönetmelik değişiklikleri dikkat çekti. Toplamda 6 yönetmelikte değişiklik yapıldığı görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi ile ilgili 6 yönetmelikte değişikliğe gidildi. Değişiklik yapılan yönetmelikler ise şu şekilde:

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Bakırçay Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kaynak: Haber Merkezi