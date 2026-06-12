İzmir’in Narlıdere ilçesinde, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen "Geçmişin İzleri" Projesi kapsamında dev bir şenlik organize edildi. İl ve ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, ziyaretçilere tarih ve kültürle iç içe bir gün sundu. Eğitim ve kültürü buluşturan bu örnek organizasyonda öğrenciler, yalnızca birer izleyici olmak yerine; araştıran, üreten ve sergileyen bireyler olarak aktif birer rol üstlendi.

Türk kültürünün köklü geçmişi sahnede hayat buldu

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ses getiren projenin bu yılki şenliği, kültür ve sanatı eğitimin dinamizmiyle harmanladı. Programın açılış konuşmasını yapan Narlıdere İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Başdaş, projenin kültürel mirasın tanınması ve yaşatılmasındaki önemine vurgu yaptı. Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Mehteran takımı, Zeybek ve Kafkas halk oyunları ekipleri performanslarıyla büyük alkış topladı. "Anadolu’dan Esintiler" dans gösterisi, geleneksel meddahlık, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile Türk Halk Müziği konseri şenliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Geleneksel el sanatları ve ata sporları deneyimlendi

Sahne gösterilerinin tamamlanmasının ardından Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve beraberindeki protokol üyeleri, halk kültürü ve tarihi değerler temalarıyla hazırlanan geniş sergi alanını ziyaret etti. Alanda kurulan ve adeta ziyaretçi akınına uğrayan uygulama stantlarında öğrenciler; ebru, çini, çömlek yapımı ve cam işçiliği gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını usta ellerin rehberliğinde bizzat deneyimledi. Ata sporlarımızdan geleneksel okçuluk faaliyetlerinin de yer aldığı şenlikte çocuklar, geçmişten günümüze ulaşan sokak oyunlarıyla eğlenirken kültürel köklerini de keşfetme fırsatı buldu.

Türkiye yüzyılı maarif modeli ile tam uyum

Eğitim dünyasındaki yeni yaklaşımlarla da desteklenen şenliğin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan 'değerler eğitimi', 'kültürel kimlik' ve 'beceri temelli öğrenme' anlayışıyla güçlü bir şekilde örtüştüğü belirtildi. Geleneksel şerbet, Osmanlı macunu, helva, lokma ve pamuk şeker ikramlarıyla tam bir panayır havasına bürünen organizasyonun, önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir katılımla geleneksel olarak sürdürülmesinin hedeflendiği bildirildi.