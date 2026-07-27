CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının tavrı merak konusu olurken, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise kararını verdi. Uzun, siyasi yaşamına CHP bünyesinde devam edeceğini açıkladı.

Erman Uzun'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün ülkemizin ve partimizin içinden geçtiği süreçte, kamuoyuyla bazı düşüncelerimi paylaşma sorumluluğu hissediyorum.

Mesleğini yapma imkanı bulamamış bir öğretmenin: Devlet kadrolu işçisi bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Cumhuriyet’in olanakları ölçüsünde yaşamım şekillendi. Devlet okullarında okudum. Yine Devlet Üniversitesinden mezun oldum.



Bir yandan iş yaşamının içerisinde harmanlanırken, bir yandan da ülkemizde yanlış gördüklerimizin düzeltmenin mücadelesini vermek için dedelerimin partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde gençlik kollarında kendimce siyaset üretmeye başladım.

Gençlik Kolları Yönetimlerinde yer aldım. Kongrelere katıldım ama kazandım ama kaybettim. İlçe Kongre Delegesi, İl Kongre Delegesi, Kurultay Delegesi, 27 yaşımda Narlıdere Belediye Meclis Üyesi seçildim.

Son olarak 29 Ocak 2024 günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in tensipleri, Parti Meclisimizin onayı ile Narlıdere Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirildim. 31 Mart 2024 günü yine Narlıdere halkının iradesi ile belediye başkanı olarak seçildim.

34 yıllık yaşamıma bunca hikayeyi sığdıran, Anadolu’nun ücra köşesinden gelen bir ailenin evladını 32 yaşında belediye başkanı olmasını sağlayan yönetim biçiminin adı Cumhuriyet, vesilesi ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Benim iki büyük eserim vardır: Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” demiştir.

Cumhuriyet’e de, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Atatürk’ün bu mirasları kimsenin tekelinde değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşını devirmiş asırlık bir çınardır. Kişilerden bağımsız, asırlık bir fikrin tezahürüdür.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e duyduğum sevgi, saygı ve vefa duygusu herkes tarafından bilinmektedir. Kendisinin demokrasi, adalet ve halkın iradesi adına verdiği mücadeleyi kıymetli buluyor, emeklerine ve siyasi duruşuna büyük değer veriyorum.

Görüş ayrılıkları, fikir farklılıkları ve siyasi tartışmalar demokratik hayatın doğal birer parçasıdır. Bu nedenle bugün ihtiyaç duyduğumuz şey kırgınlıkları büyütmek değil, dayanışmayı güçlendirmektir. Birbirimizi ötekileştirmeden, farklı düşüncelere saygı duyarak, ortak hedeflerimiz etrafında buluşarak mücadelemizi sürdürmeliyiz.

Tüm siyasi yaşamım boyunca olduğu gibi bugün de baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya, örgütümle birlikte çalışmaya ve yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzel kişiliği sayesinde aldığım binlerce oyun sorumluluğunu taşımaya devam edeceğim.

Belediye Başkanı seçildiğim ilk günkü azim ve kararlılıkla, Narlıdere Halkına hizmet etmeye, kentimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğim.

Önemle belirtmeliyim ki; Bu mücadelem, aynı azim ve kararlılıkla partimizin içerisinde demokrasiyi ve adaleti yeniden tesis etmek için de devam edecektir.

Parti içi demokrasinin ve adaletin yeniden tesisi sadece Büyük Kurultayımız ile mümkün olacaktır. En kısa süre içerisinde Kurultay toplanmalıdır. Bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi için önemli bir görev ve sorumluluktur. Tüm yetkilileri bu görev ve sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyorum.

Saygılarımla…"