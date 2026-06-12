Son Mühür- Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bornova Belediyesi, yaz mevsiminin en renkli etkinliklerinden biri olan Bornova Kiraz Festivali ile vatandaşları Beşyol Mahallesi’nde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Festival 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Birçok etkliğin yer alacağı programda ödül töreni de olacak. Her yaştan Bornovalıya hitap eden zengin programıyla unutulmaz anlar yaşatacak. Festival programında DJ Olcay Fidan performansı, halk oyunları gösterileri, büyük ilgi gören En Güzel Kiraz Yarışması Ödül Töreni ve sevilen sanatçı Gamze Matracı konseri yer alacak.

Minikler için birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği festival alanında çocuk oyun alanı, pamuk şeker, popcorn, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon gösterileri, palyaçolar ve şişme oyuncaklar gün boyunca minik ziyaretçilerin eğlencesine katkı sağlayacak.

"Yerel değerlerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kiraz Festivali’nin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kiraz Festivali, Bornova’nın üretim kültürünü, dayanışmasını ve sosyal yaşamını bir araya getiren çok değerli bir buluşma.

Hem üreticilerimizin emeğini görünür kılıyor hem de vatandaşlarımızın birlikte keyifli vakit geçireceği bir ortam oluşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Beşyol Mahallemizde düzenleyeceğimiz bu güzel festivale davet ediyorum. Yerel değerlerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.”

Festivalde sahne alacak olan Gamze Matracı, sevilen eserleriyle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatırken, DJ Olcay Fidan’ın performansı da festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise Ege kültürünün renklerini Beşyol’da sergileyecek.