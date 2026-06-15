Narlıdere Belediyesi, yaz aylarına girilmesiyle birlikte ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına start verdi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, vatandaşlardan gelen istekler çerçevesinde yol yenileme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Başkan Uzun tarafından aktarılan bilgilere göre asfaltlama çalışmalarının ilk etabı Çamtepe Mahallesi’nde başlamış oldu.
İlk durak Çağrı Sokak!
Yol yenileme programı çerçevesinde ekipler çalışmalarına Çamtepe Mahallesi’nde bulunan Çağrı Sokak’ta start verdi. İlk etabın noktalanmasıyla birlikte Gülmüş Sokak ve Güngören Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarının süreceği ifade edildi.
İhtiyaç duyulan noktalara müdahale edilecek!
Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçenin 11 mahallesinde ihtiyaç gerektiren noktalarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarının yapılacağını ifade etti.
Yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini planladıklarını söyleyen Uzun, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ulaşım altyapısını artırmayı sürdüreceklerini söyledi.