İzmir’in ticari hayatına yön veren köklü kurumlardan İzmir Ticaret Odası, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Oda hizmet binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak ile ödüllendirildi.

Kent genelinde yalnızca sınırlı sayıda yapıya verilen bu prestijli ödül, erişilebilirlik standartlarının üst düzeyde karşılandığını ortaya koydu.

Detaylı denetimlerden başarıyla geçti

141 yıllık geçmişi ve 105 bini aşkın üyesiyle dikkat çeken İzmir Ticaret Odası, “engelsiz oda” unvanını almaya hak kazandı.

Denetim sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme kriterleri esas alındı. Hazırlanan raporda, bina girişlerinden iç kullanım alanlarına kadar pek çok noktada erişilebilirlik standartlarının eksiksiz karşılandığı tespit edildi.

Özgener: “Bu başarı, hizmet anlayışımızın yansıması”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"3 yıldızlı kırmızı bayrak ile ödüllendirilmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, hizmet kalitemizin, kurumsal yetkinliğimizin ve üyelerimize verdiğimiz değerin önemli bir göstergesidir."

Özgener, sosyal sorumluluk projelerinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken, üyelerimize örnek olacak projeler üretmeye devam ediyoruz.

Fiziksel mekanlarımızdan dijital hizmetlerimize kadar her alanda engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı çözümler geliştirmeye büyük önem veriyoruz."

Açıklamasında fırsat eşitliğine dikkat çeken Özgener, şu ifadeleri kullandı: "İzmir Ticaret Odası olarak sadece ekonomik büyümeye katkı sağlayan değil, aynı zamanda toplumsal faydayı önceleyen, herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kırmızı Bayrak nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Engelsizmir” çalışmaları kapsamında verilen Kırmızı Bayrak, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilen yapıları simgeliyor.

Özel sektör ve kamu kurumlarını kapsayan değerlendirmelerde, erişilebilirlik kriterlerini en üst düzeyde karşılayan yapılar 3 yıldız ile ödüllendiriliyor.

Kentte Dikili Devlet Hastanesi, Torbalı Engelsiz Yaşam Parkı ve Aliağa Devlet Hastanesi gibi önemli noktaların da aralarında bulunduğu yalnızca 24 bina bu en yüksek dereceye sahip bulunuyor.