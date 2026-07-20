Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Efe Orbay, CHP İzmir'in alternatif il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Efe Orbay: Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'gençleşmek başka çocuklaşmak' CHP Genel Merkezi'ne Nalbantoğlu adına oyuncak dinazor yollayacaklarını söyleyen CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, söylemini eleştiren "Bugün burada yalnızca bir açıklama yapmak için değil; gençliğin iradesine, emeğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim kararlılığına sahip çıkmak için bulunuyoruz.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan "Çoluk çocukla siyaset olmaz." ifadeleri, yalnızca gençlere söylenmiş talihsiz bir söz değildir. Bu söz; yıllardır gençleri beklemeye mahkûm eden, onların emeğini görmezden gelen, örgüt iradesini küçümseyen ve değişimden rahatsız olan bir siyaset anlayışının yansımasıdır. Gençliğin geleceğini çalan, umutsuzluğa sürükleyen AK Parti anlayışının, ülkeyi gençliğe emanet eden Atatürk'ün partisindeki bir milletvekili tarafından dile getirilmiş olması butlancı zihniyetin ne denli iktidar sözcülüğü yaptığını da ortaya koymaktadır. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını taşıyan gençleriz"

Son olarak, CHP Gençlik Kolları'nın sahada verdiği emeklere değinen Başkan Orbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, gençlerin yazdığı bir mücadele tarihidir. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan irade gençti. Kurtuluş Savaşı'nı omuzlayanlar gençti. Cumhuriyet'i kuran kadroların büyük bir bölümü gençti. Deniz Gezmiş de gençti. Berkin Elvan da gençti. Bu ülkenin aydınlık yarınları için umut olan, bedel ödeyen, hayal kuran ve mücadele edenlerin ortak paydası hep gençlik oldu. Bu yüzden gençliği küçümseyen her söz, yalnızca bugünün gençlerine değil; bu ülkenin mücadele tarihine söylenmiş bir sözdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bütün ümidim gençliktedir." derken bir nezaket cümlesi kurmuyordu. Cumhuriyet'in geleceğini gençliğe emanet ediyor, bu ülkenin yarınlarını onların cesaretine teslim ediyordu. Bizler de o emanetin yılmaz savunucularıyız.

Bizler seçim dönemlerinde afiş asan, sandık başında sabahlayan, mahalle mahalle dolaşan, halkın derdini dinleyen, meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını taşıyan gençleriz. Kimsenin lütfuyla değil; örgütümüzün iradesiyle, alın terimizle ve mücadelemizle buradayız.

Cumhuriyet Halk Partisi bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde değişimin, yenilenmenin ve örgüt iradesinin partisi olma yolunda güçlü adımlar atmaktadır. İzmir'de de İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç'ün gençlere duyduğu güven, bizlere yalnızca sorumluluk değil, aynı zamanda umut vermektedir. Biz bu umudu büyüteceğiz. Çünkü biz geçmişin yükünü taşımaya değil, geleceği inşa etmeye talibiz.

Bazı anlayışlar vardır; değişen toplumu göremez, gençliğin sesini duyamaz, zamanın ruhunu okuyamaz. Değişim karşısında direnerek ayakta kalacağını sanır. Oysa siyaset de hayat gibi sürekli yenilenir. Yenilenemeyen anlayışlar ise kaçınılmaz olarak tarihin gerisinde kalır.

Biz kimseye saygısızlık etmiyoruz. Ama gençliği küçümseyen, örgüt iradesini yok sayan ve değişim mücadelesine tepeden bakan hiçbir anlayışa da sessiz kalmayacağız. Çünkü biz yalnızca bugünün değil, yarının Cumhuriyet Halk Partisi'ni inşa ediyoruz.

Biz korkunun değil cesaretin tarafındayız. Umutsuzluğun değil umudun tarafındayız. Eski alışkanlıkların değil değişimin tarafındayız. Teslimiyetin değil mücadelenin tarafındayız. Ve biliyoruz ki; gelecek, geçmişe tutunanların değil, geleceği kurmaya cesaret edenlerin olacaktır.

Biz geri adım atanlardan olmayacağız. Biz susanlardan olmayacağız. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'i ikinci yüzyılında yeniden halkın iktidarıyla buluşturacak kadrolar olacağız. Çünkü bütün umut gençliktedir. Ve o umut bugün burada dimdik ayaktadır"