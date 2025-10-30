Son Mühür/Merve Turan- Survivor 2026 kadrosunun açıklanmasının ardından gözler Nagihan Karadere’ye çevrilmişti. Ancak ünlü sporcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü ve yarışmaya katılamayacağını duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle katılamayacak

Nagihan Karadere, paylaşımında yaşadığı sağlık problemlerine değinerek, “Çok ciddi bir operasyon geçirdim ve henüz tamamen iyileşmedim. Survivor için fiziksel olarak hazır değilim” ifadelerini kullandı. Sporcu, bu dönemde destek mesajlarının kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Doktor kontrolleri devam ediyor

Karadere, açıklamasına devam ederek, “Sağlığımı toparladım derken başka bir sorun tekrar ortaya çıktı. Test sonuçlarımı doktorum açıklayacak. Şu an tek önceliğim iyileşmek. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

Survivor hayali sona erdi

Nagihan Karadere, duyduğu üzüntüyü gizleyemeyerek paylaşım sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve Survivor hayalinin şu an için sona erdiğini belirtti. Sosyal medyada takipçileri de Nagihan’a destek mesajları göndererek moral vermeye çalıştı.

Yeni kadro açıklandı

Öte yandan Survivor 2026’nın kadrosunda Keremcem, Bayhan ve Dilan Çıtak gibi isimlerin yer alacağı duyuruldu. Avatar Atakan ise bir davette Nagihan hakkında, “Nagihan tekrardan gidiyor, umarım şampiyon olur. Kendisine başarılar diliyorum” açıklamasında bulunmuştu.