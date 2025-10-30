Son Mühür- Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi’nin üyesi Yasemin Yürük ile Beşiktaş’ın eski futbolcularından Pascal Nouma’nın adları sürpriz bir iddiayla anılmaya başladı. İkilinin yeni bir televizyon projesinin çekimleri sırasında yakınlaştıkları öne sürüldü.

“The Traitors Türkiye” setinde tanıştılar

İddialara göre, çekimleri Belçika’da devam eden The Traitors Türkiye adlı yarışma programında Yasemin Yürük ve Pascal Nouma arasında samimi bir bağ kuruldu. Programın setinde başlayan bu yakınlığın kısa sürede dostluktan öteye geçtiği konuşuluyor.

Sosyal medya gündem oldu

İkilinin ilişkisine dair söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyiciler ve hayranlar, Yürük ile Nouma’nın birlikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini merak ediyor. Bazı kullanıcılar “yeni bir ekran aşkı mı doğuyor?” yorumlarında bulundu.

Henüz açıklama gelmedi

Yasemin Yürük ve Pascal Nouma cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddialar doğrulanmazken, program ekibinden de herhangi bir açıklama gelmedi.