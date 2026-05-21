Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Herkesi süknete ve ortak akıla davet ediyorum!"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir.

Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.

Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.

Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.

Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.

Biz bir aradayız!" ifadelerini kullandı.