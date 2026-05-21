Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Mutlak butlan kararının ardından CHP İzmir milletvekillerinde peş peşe tepkiler geldi.

Yücel: "Ne yaparsanız yapın yine kazanacağız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Önce ipe sapa gelmez iftiralarla ve safsatalarla Cumhurbaşkanı adayımızı ve yol arkadaşlarımızı Silivri zindanına gönderdiler, şimdi ise hukuken yok hükmünde bir kararla Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirmeye çalışıyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi saraydan ısmarlanan yok hükmünde kararlarla zaptedilemez. Cumhuriyet Halk Partisi zaptedilirse Cumhuriyet zapt edilir.

Milletimiz bu haksızlıkları ve hukuksuzları yapanları da, buna alet olanları da unutmaz!

Tüm bu yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde 1. parti olduğu içindir. Ne yaparsanız yapın yine kazanacağız!

Haklılar kazanacak!

İyiler kazanacak!

Millet kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Gökçen: "Milletimiz yanımızda!"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise, "Bu karar sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ni ilgilendirmiyor. Türkiye’de çok partili demokrasiye son vermek isteyen kirli ve tehlikeli bir akıl devrededir.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir dilekçeyle değil, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Genel Başkanımız Özgür Özel, “Kimseye kolay bir yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vaat etmiyorum. Dikenlerin üstüne basa basa yürüyeceğimiz bir yolu ama teslim olmamayı, ezilmemeyi, yenilmemeyi vaat ediyorum.” demişti.

Delegelerimizin verdiği görevi ve halkımızın yüklediği sorumluluğu Erdoğan’ın kararlarına terk edecek değiliz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, bütün arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başındayız. Milletimiz yanımızda." dedi.

Bakan: "Bu kavga bizim kavgamızdır!"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Sayın Genel Başkanım,

Onurumuzdan, haysiyetimizden, bir an olsun ödün vermeden bu yürüyüşün sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz.

Bu dava bizim davamızdır.

Bu kavga bizim kavgamızdır.

Bu yürüyüş, milletin aydınlık yarınlarına yürüyüştür.

Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Özlale: "Özgür Özel’in liderliğinde mücadelemizi sürdüreceğiz!"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale yapmış olduğu paylaşımda, "Bu kararın ne siyasi ne toplumsal ne ahlaki bir meşruiyeti vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegelerin iradesiyle belirlenmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir.

Bu irade ne saray talimatlı yargı mühendisliğiyle ne de masa başında yazılan senaryolarla değiştirilebilir.

Kimse milyonlarca insanın oyuyla büyüyen bir mücadeleyi “butlan” oyunuyla baltalayamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi kayyum aklına da, saray vesayetine de boyun eğmez.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde mücadelemizi sürdüreceğiz!" dedi.