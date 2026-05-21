Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Mutlak butlan kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açıklamalarda bulundu.

"Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek gücü; örgütlerinden ve üyelerinden gelir. Partimizi ayakta tutacak olan şey kişisel hesaplar değil, demokrasiye ve halkın umutlarına sahip çıkma kararlılığıdır.

Partimizin örgüt iradesi de, halktan aldığı güç de yok sayılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır.

Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; Elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız." dedi.